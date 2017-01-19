Рубль начал дешеветь после заявлений Шувалова

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Установившиеся цены на нефть и решение отказаться от траты дополнительных нефтегазовых доходов дают возможности для покупки валюты на рынке.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал первый вице-премьер Игорь Шувалов в интервью агентству Bloomberg.

После этих заявлений курс доллара в России повысился на 1% - до 59,80 RUB/USD с 59,20 RUB/USD.

По словам Шувалова, волатильность рубля "бьет по экспортерам, не дает им планировать бизнес".

Также он отметил, что министерство финансов, министерство экономического развития и ЦБ обсуждают предложения о системе взаимодействия правительства с Центробанком в случае отклонения цен на нефть от бюджетных уровней.