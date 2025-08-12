Розничный товарооборот в Азербайджане за 7 месяцев увеличился на 3,8%

Потребители в розничной торговой сети Азербайджана в январе-июле текущего года приобрели товаров на сумму 35,1 млрд манатов.

Как сообщили Report в Госкомстате, в отчетный период им было продано продуктов питания, напитков и табачных изделий на сумму 19,3 млрд манатов, непродовольственных товаров – на 15,8 млрд манатов.

Согласно статданным, розничный товарооборот в реальном выражении увеличился на 3,8% по сравнению с январем-июлем 2024 года, в том числе по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям - на 1,4%, по непродовольственным товарам - на 6,7%.

В январе-июле текущего года 50,5% расходов покупателей на приобретение товаров в розничной торговой сети, пришлось на продовольственные товары, 4,4% - на напитки и табачные изделия, 12,7% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 6% - на бензин и дизельное топливо, 4,7% - на электротовары и мебель, 2,5% - на фармацевтические препараты и изделия медицинского назначения, 1,2% - на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию, 18% - на прочие непродовольственные товары.

В отчетный период текущего года в розничной торговой сети в среднем один человек в месяц тратил 489,6 маната, в том числе 268,7 маната на продукты питания, напитки и табачные изделия, еще 220,9 маната - на непродовольственные товары.