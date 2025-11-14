Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Розничный товарооборот в Азербайджане за 10 месяцев вырос почти на 4%

    Финансы
    • 14 ноября, 2025
    • 12:49
    Розничный товарооборот в Азербайджане за 10 месяцев вырос почти на 4%

    Потребители в Азербайджане в январе-октябре 2025 года приобрели в розничной торговой сети товаров на сумму 52 млрд 615 млн манатов.

    Об этом сообщили Report в Госкомстате.

    В отчетный период в торговой сети продано продуктов питания, напитков и табачных изделий на сумму 28,7 млрд манатов, непродовольственных товаров – на 23,9 млрд манатов.

    Согласно данным, розничный товарооборот в реальном выражении увеличился на 3,8% по сравнению с январем-октябрем 2024 года, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - на 1,3%, по непродовольственным товарам - на 6,7%.

    За десять месяцев текущего года 50,4% расходов покупателей на приобретение товаров в розничной торговой сети пришлось на продовольственные товары, 4,1% - на напитки и табачные изделия, 14,3% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 6% - на бензин и дизельное топливо, 4,9% - на электротовары и мебель, 2,4% - на фармацевтические препараты и изделия медицинского назначения, 1,4% - на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию, 16,5% - на прочие непродовольственные товары.

    В отчетный период в розничной торговой сети в среднем один человек в месяц тратил 513,8 маната, в том числе 279,9 маната на продовольственные товары и табачные изделия, еще 233,9 маната - на непродовольственные товары.

    товарооборот розничная цена
    Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 %-ə yaxın artıb

    Последние новости

    13:09

    Токаев: Объем сельхозпродукции Казахстана необходимо удвоить к 2030 году

    В регионе
    13:09

    АБР с 1999 года оказал Азербайджану финансовую поддержку в размере 5,5 млрд долларов

    Финансы
    13:06

    На Бали в ДТП погибли пять граждан Китая

    Другие страны
    13:05
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию Азиатского банка развития

    Внешняя политика
    13:04

    В Азербайджане 6% расходов населения за 10 месяцев пришлось на топливо

    Энергетика
    13:03

    Лейла Алиева посетила гребную базу в Мингячевире

    Внутренняя политика
    13:00

    Завтра в Азербайджане начинается отопительный сезон

    Энергетика
    12:58

    Глава МИД: Грузия будет углублять сотрудничество с Арменией

    В регионе
    12:55

    За 10 месяцев в центрах обслуживания налогоплательщиков принято более 400 тыс. человек

    Бизнес
    Лента новостей