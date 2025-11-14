Розничный товарооборот в Азербайджане за 10 месяцев вырос почти на 4%

Потребители в Азербайджане в январе-октябре 2025 года приобрели в розничной торговой сети товаров на сумму 52 млрд 615 млн манатов.

Об этом сообщили Report в Госкомстате.

В отчетный период в торговой сети продано продуктов питания, напитков и табачных изделий на сумму 28,7 млрд манатов, непродовольственных товаров – на 23,9 млрд манатов.

Согласно данным, розничный товарооборот в реальном выражении увеличился на 3,8% по сравнению с январем-октябрем 2024 года, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - на 1,3%, по непродовольственным товарам - на 6,7%.

За десять месяцев текущего года 50,4% расходов покупателей на приобретение товаров в розничной торговой сети пришлось на продовольственные товары, 4,1% - на напитки и табачные изделия, 14,3% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 6% - на бензин и дизельное топливо, 4,9% - на электротовары и мебель, 2,4% - на фармацевтические препараты и изделия медицинского назначения, 1,4% - на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию, 16,5% - на прочие непродовольственные товары.

В отчетный период в розничной торговой сети в среднем один человек в месяц тратил 513,8 маната, в том числе 279,9 маната на продовольственные товары и табачные изделия, еще 233,9 маната - на непродовольственные товары.