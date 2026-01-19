Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 4% в 2025 году

    Финансы
    • 19 января, 2026
    • 16:07
    Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 4% в 2025 году

    В Азербайджане в 2025 году объем розничной торговли превысил 67,6 млрд манатов, демонстрируя рост как по продовольственным, так и по непродовольственным товарам.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата.

    Потребители в Азербайджане приобрели в розничной торговой сети в 2025 году продукции на 67,6 млрд манатов, из них 36,9 млрд манатов пришлись на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, а 30,7 млрд манатов - на непродовольственные товары.

    Согласно данным, розничный товарооборот в реальном выражении увеличился на 3,8% по сравнению с 2024 годом, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - на 1,3%, по непродовольственным товарам - на 6,8%.

    В структуре потребительских расходов населения 50,3% пришлись на покупку продовольственных товаров, 4,3% - напитков и табачной продукции, 14,3% - текстильных изделий, одежды и обуви. На автомобильный бензин и дизельное топливо пришлось 5,7%, на электротовары и мебель - 4,7%, на фармацевтическую продукцию и медицинские товары - 2,5%, на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию - 1,4%. Оставшиеся 16,8% составили другие непродовольственные товары.

    В отчетный период стоимость товаров, проданных хозяйствующими субъектами негосударственного сектора, выросла в реальном выражении на 3,8% и составила 99,8% общего объема розничного товарооборота.

    Рост оборота наблюдался во всех категориях: среди предприятий - на 8,1%, индивидуальных предпринимателей - на 1,1%, на рынках и ярмарках - на 4,6%.

    В среднем на одного жителя страны в месяц приходилось 550,2 маната расходов в розничной торговле, включая 300,3 маната на продовольственные товары, напитки и табачную продукцию и 249,9 маната - на непродовольственные товары.

    товарооборот Азербайджана розничная торговля потребители статистика Госкомстат Азербайджана
    Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 %-ə yaxın artıb

    Последние новости

    16:19

    Президент Азербайджана удостоен премии Зайеда

    Внешняя политика
    16:13

    В России перевернулся автобус, есть пострадавшие

    Другие страны
    16:07

    Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 4% в 2025 году

    Финансы
    16:07

    Силы самообороны Японии обнаружили разведывательный корабль РФ вблизи Окинавы

    Другие страны
    15:58

    Азербайджан в 2025 году увеличил производство дизельного топлива почти на 23%

    Энергетика
    15:56

    В Азербайджане в 2025 году доходы от мобильной связи выросли почти на 5%

    ИКТ
    15:39

    Узбекистан в ответ на приглашение Трампа выразил готовность присоединиться к Совету мира по Газе

    В регионе
    15:36

    Инвестиции в ИКТ в Азербайджане сократились в 2025 году почти на 47%

    ИКТ
    15:34

    В Азербайджане в 2025 году по железной дороге перевезено около 17 млн тонн грузов

    Инфраструктура
    Лента новостей