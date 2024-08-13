Розничный товарооборот в Азербайджане вырос на 3%

Розничный товарооборот в Азербайджане в период с января по июль 2024 года вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Розничный товарооборот в Азербайджане в период с января по июль 2024 года вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно данным, объем продаж в розничной торговой сети достиг 32,3 млрд манатов, из которых 17,8 млрд манатов пришлись на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, а 14,5 млрд манатов — на непродовольственные товары.

В отчетном периоде из потраченных потребителями средств 50,6% пришлось на продукты питания, 4,6% - на напитки и табачные изделия, 12,8% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 5,6% - на автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,8% - на электротовары и мебель, 2,3% - на лекарства и медицинские товары, 1,2% - компьютеры и прочее оборудование, 18,1% - другие непродовольственные товары.

Стоимость товаров, реализованных хозяйствующими субъектами негосударственного сектора за отчетный период, увеличилась в реальном выражении на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 99,7% от общего розничного товарооборота.

Среднемесячный оборот розничной торговли на душу населения за отчетный период составил 452,2 маната. В среднем житель страны в месяц покупал продовольствие, напитки и табачные изделия на сумму 249,5 маната, непродовольственные товары - на 202,7 маната.