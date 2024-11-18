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Рост ВВП Азербайджана с 2026 года будет обеспечен полностью за счет ненефтегазового сектора

Рост ВВП Азербайджана с 2026 года будет обеспечен полностью за счет ненефтегазового сектора Проведенный анализ показывает, что в 2026-2028 годах рост экономики в Азербайджане будет полностью обеспечен за счет ненефтегазового сектора.
Финансы
18 ноября 2024 г. 22:15
Рост ВВП Азербайджана с 2026 года будет обеспечен полностью за счет ненефтегазового сектора

Проведенный анализ показывает, что в 2026-2028 годах рост экономики в Азербайджане будет полностью обеспечен за счет ненефтегазового сектора.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к проекту закона "О государственном бюджете на 2025 год".

"Прогнозируется, что в следующем году экономика страны вырастет в реальном выражении на 3,5%, а валовой внутренний продукт (ВВП) составит 129,2 млрд манатов. В следующем году ожидается, что оба сектора внесут вклад в экономический рост, однако из-за относительного ослабления роста в ненефтегазовом секторе по сравнению с ожидаемым показателем текущего года, экономический рост несколько замедлится.

Согласно прогнозам в базовом сценарии, в среднесрочной перспективе (за исключением следующего года) на фоне предполагаемого снижения в нефтяном секторе, как номинальный, так и реальный рост ВВП будет обеспечиваться исключительно за счет ненефтегазового сектора, при этом все отрасли ненефтегазового сектора внесут вклад в рост", - отмечается в заключении.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası: 2026-cı ildən iqtisadi artım tamamilə qeyri-neft-qaz sektorunun hesabına olacaq

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