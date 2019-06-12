Советник минналогов: Рост фонда зарплаты в ненефтяном секторе Азербайджана превысил 19% - ДОПОЛНЕНО

"Налоговые поступления за 4 месяца этого года увеличились более чем на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы выполнили прогноз по налогам на 111,7%. Поступления из ненефтяного сектора увеличились более чем на 18%, прогноз выполнен на 116%. Темпы роста налоговых поступлений вдвое превысили темпы номинального роста ВВП в ненефтяном секторе. Удельный вес ненефтяного сектора в налоговых поступлениях за 4 месяца в общей сложности увеличился с 62% до 67%. Налоговые поступления от частного сектора в ненефтяной сфере возросли более чем на 22%", - сказал Абдуллаев.

По его словам, поступления по НДС из ненефтяного сектора выросли более чем на 22%: "Рост по акцизным налогам составил 32%, по акцизам в ненефтяной сфере - более чем в 4 раза. Поступления по налогу на прибыль в ненефтяном секторе увеличились примерно на 39%".

***10.06

В первом квартале этого года число наемных работников в Азербайджане в годовом сравнении увеличилось на 114 тыс.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра налогов Хагани Абдуллаев на III Национальном форуме бухгалтеров в Баку.

По его словам, из общего объема роста 97 тыс. пришлось на долю ненефтяного сектора: "В результате фонд заработной платы в ненефтяном секторе вырос более чем на 19%".

Кроме того, Х.Абдуллаев отметил, что за первые четыре месяца этого года социальные выплаты по внебюджетным организациям в стране увеличились на 16%.