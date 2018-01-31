Рост доходности государственных облигаций США привел к продажам на фондовых биржах

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Рост доходности 10-летних государственных облигаций в США до 2,733%, максимума за 4 года, способствовал началу продаж на основных фондовых биржах.

Как сообщает Report, хотя аналитики прогнозировали рост доходности гособлигаций США к концу года, процесс начался раньше. В результате основной фондовый индекс США Dow-Jones за последние два дня снизился на 540 пунктов или 2,02%, до 26 077 пунктов.

Эксперты предсказывают, что, если доходность облигаций преодолеет психологический барьер в 3%, это приведет к негативным последствиям для мировых финансовых рынков. Так, повышение ставок увеличит расходы на корпоративное финансирование. В то же время существует вероятность резкого снижения фондовых индексов, которые сейчас находятся на рекордных уровнях. Кроме того, ускорится процесс укрепления курса доллара США.

Сегодня Федеральная резервная система США (ФРС) объявит результаты очередного заседания. Хотя повышения учетной ставки на этом заседании не ожидается, ФРС может объявить об ужесточении денежно-кредитной политики. В результате может сформироваться мнение о повышении ФРС процентных ставок еще несколько раз в 2018 году.