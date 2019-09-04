​Российский министр не исключил очередного снижения ЦБ ключевой ставки

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин не исключает, что совет директоров ЦБ РФ снизит ключевую ставку на заседании 6 сентября.
Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.
"Мы видим, что уже два раза ЦБ снизил ставку. По всей коммуникации, которая исходит от ЦБ, он готовится сделать это еще раз", - сказал Орешкин в интервью Business FM.
"Реакцией на снижение ставок рано или поздно станет увеличение и ипотечного кредитования, и корпоративного кредитования", - добавил министр.
14 июня ЦБ снизил учетную ставку с 7,75% до 7,5%, а 26 июля - с 7,5% до 7,25%.
Namiq HüseynovАвтор новости