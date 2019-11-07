Российский банк урегулировал долговой спор с азербайджанским банком

Сбербанк и Международный банк Азербайджана (МБА) урегулировали спор по поводу задолженности крупнейшему российскому банку.

Как передает Report, об этом сообщили Reuters официальные лица Азербайджана и Сбербанка.

В 2017 году государственный МБА предложил план реструктуризации своего долга в размере 3,3 миллиарда долларов, и в июле он получил одобрение от кредиторов, владеющих 93,9% вовлеченного долга.

В рамках реструктуризации, которая проводилась в соответствии с законодательством Азербайджана, МБА получил мораторий от Лондонского суда, запрещающий кредиторам принимать меры против него без разрешения суда.

Сбербанк, единственный кредитор МБА, который не согласился на реструктуризацию долга в на сумму 20 миллионов долларов, заявив, что его работа с Международным банком Азербайджана регулируется английским законодательством. Лондонский апелляционный суд принял решение в пользу Сбербанка в декабре 2018 года.

Стороны достигли договоренности 14 июня 2019 года, сказал Reuters исполняющий обязанности председателя правления Палаты по надзору за финансовыми рынками Ибрагим Алышов.

«Согласно условиям мирового соглашения, в рамках реструктуризации долговых обязательств азербайджанского банка на сумму долга Сбербанка в 20 миллионов долларов были выпущены ценные бумаги», - сказал И.Алышов.

«Сбербанк отозвал свой иск против МБА в Лондонском суде», - сказал он, добавив, что Московский арбитражный суд снял мораторий на активы МБА.

Сбербанк подтвердил, что подписал мировое соглашение с МБА, добавив, что весь долг не был реструктурирован.

«Согласно (соглашению), МБА действительно выплатил Сбербанку 20 миллионов долларов», - сказал Максим Дегтярев, глава департамента проблемных активов Сбербанка.