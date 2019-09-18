Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в июле продолжила сокращать вложения в государственные ценные бумаги США, снизив их уровень до 8,5 миллиарда долларов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные американского Минфина.

Из этой суммы 6,239 миллиарда долларов приходятся на долгосрочные бумаги и 2,262 миллиарда долларов - на краткосрочные. Вложения России сократились с 10,85 миллиарда в июне, или на 2,35 миллиарда долларов.

Лидером в списке крупнейших держателей американского долга в июле второй месяц подряд остается Япония с объемом вложений в 1,131 триллиона долларов, что на 7,9 миллиарда долларов больше, чем в июне. За ней следует Китай (1,11 триллиона долларов, снижение на 2,2 миллиарда долларов), а на третьем месте находится Великобритания (334,7 миллиарда долларов, снижение на 6,4 миллиарда долларов).