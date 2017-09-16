Россия одолжила Беларуси 700 млн долларов

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Беларусь получила российский кредит на 700 млн долларов. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, средства вчера были зачислены на счет министерства финансов Беларуси.

Решение о предоставлении Минску кредита было принято официальной Москвой весной. В июле замминистра финансов России Сергей Сторчак заявлял, что над процессом перечисления денег идет техническая работа, поскольку политические решения по данному вопросу уже приняты.

В августе правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении десятилетнего госкредита Беларуси размером 700 млн долларов. Деньги пойдут на рефинансирование обязательств Минска перед Москвой по ранее полученному займу.

Начиная с 2018 года кредит должен погашаться двумя траншами - в апреле и октябре. Размер траншей постепенно увеличивается: с 2,5% от размера займа в первые несколько лет до 9,5% в апреле и октябре 2027 года.

11 апреля министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что Москва прорабатывает вопрос о выделении Минску межгосударственного кредита размером до 1 млрд долларов. Деньги необходимы Беларуси для поддержки бюджета и платежного баланса.