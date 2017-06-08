Россия намерена искусственно укрепить доллар

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Министерство финансов России готовится нарастить запас валюты на фоне снижения ее притока в страну в летние месяцы.
Как сообщает Report со ссылкой на Газета.ru, Минфин на днях объявил о том, что его программа покупки валюты на рынке вырастет с 7 июня по 6 июля до 45,1 млрд рублей (790 млн долларов) или 2,1 млрд рублей в день (37 млн долларов), что 5,3 раза выше объемов предыдущего раунда интервенций.
Некоторые аналитики считают, что это может привести к ослаблению рубля. Вероятный ориентир на начало осени - 60 рублей за доллар. При этом если нефть подешевеет до уровня 40 долларов, то курс может рухнуть и до 70 рублей за доллар.
В летние месяцы сальдо счета текущих операций традиционно самое слабое в году: в период с 2012 по 2016 год (за исключением 2015 года) "с июня по август оно было отрицательным или близким к нулю". В результате можно предположить, что в ближайшие месяцы операции Минфина могут оказать значительно более существенное влияние на рубль.
Помимо интервенций Минфина, важны будут темпы снижения ключевой ставки Банком России на ближайшем заседание 16 июня.
Cavid ƏzimovАвтор новости
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