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    Россия и Китай разрабатывают договор для сокращения зависимости от доллара

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Россия и Китай пытаются сократить зависимость от американского доллара и разрабатывают договор об использовании национальных валют в двусторонних расчетах. Как cообщает Report  об этом написало китайское издание South China Morning Post.

    Таким образом, прямые торговые платежи планируется проводить в юанях и рублях. К этим действиям Москву и Пекин подтолкнула угроза усиления экономических санкций со стороны США и новых торговых пошлин против Китая, отмечает издание.

    Так, во время визита в Китай премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о возможности выпуска совместных карт, которые могли бы работать одновременно под китайским брендом в России и российским — в КНР. Новая платежная система является попыткой отойти от доминирования доллара, дал понять Медведев.

    Создание новой платежной системы может позволить Китаю и России не прибегать к использованию SWIFT и таким образом обходить санкции США. 

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