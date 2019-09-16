Россия и Беларусь хотят объединить налоговую систему и энергорынок

Россия и Беларусь планируют в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс, создать единый регулятор энергетического рынка, объединить таможенную политику, унифицировать банковский надзор и валютный контроль

Как передает Report со ссылкой на газету "Коммерсант", соответствующие положения содержатся в проекте двусторонней программы действий, который 6 сентября парафировали, то есть согласовали с возможностью незначительных изменений, премьеры двух стран. Как пишет газета, программа предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.

"Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей", - пишет "Коммерсант".

По его данным, предполагается, что единый Налоговый кодекс будет принят к 1 апреля 2021 года.