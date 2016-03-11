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    ​Российский Внешпромбанк признан банкротом

    Решение принято Арбитражным судом Москвы

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал Внешпромбанк банкротом. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

    Отметим, что лицензия Внешпромбанка была отозвана в январе этого года. Несмотря на то, что фактически деятельность Внешпромбанка была приостановлена в середине декабря 2015 года, Центральный банк РФ медлил с финальным решением из-за активности крупных кредиторов банка.

    Банк является участником обязательной системы страхования вкладов и по объему активов на 1 января 2016 года занимал 40-е место в рейтинге банков. 

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