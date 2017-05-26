Российский Сбербанк выплатит акционерам более 2 млрд долларов дивидендов

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Российский Сбербанк выплатит акционерам дивиденды в размере 135 млрд рублей (2,38 млрд долларов) или 27,2% общей прибыли в объеме 497 млрд рублей (8,76 млрд долларов).

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 6 рублей (0,11 долларов).

Оставшиеся 362 млрд рублей (6,38 млрд долларов) останутся в распоряжении банка.

Напомним, что Сбербанк России - крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Банк России (ЦБ), владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией, свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.

На 1 мая 2017 года активы банка составили 22, 317 трлн рублей (393 млрд долларов), капитал 3,382 трлн рублей (60 млрд долларов), кредитный портфель – 14,7 трлн рублей (259 млрд долларов), обязательства перед населением – 11, 255 трлн рублей (198 млрд долларов).