Российских чиновников пересаживают со служебных автомобилей на такси

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Минэкономразвития России приняло решение об отказе от использования служебных автомобилей сотрудниками ведомства.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономического развития Максим Орешкин в ходе онлайн-интервью Газете.Ru.

"Один из крупных элементов издержек министерства - это в том числе расходы на оплату личных автомобилей. И здесь мы уже реализовали проект по возможности отказа от использования личных авто сотрудниками, вплоть до директоров департаментов. Мы переводим их на использование служб такси", - сказал он.

По словам министра, таким образом достигается четырехкратная экономия на каждом автомобиле, так как автомобиль с водителем у директора департамента обходится в 2,4 млн рублей (40 тыс. долларов) в год, в то время как оплата сервисов такси с таким же классом автомобиля составляет 500-600 тысяч рублей (8,3 – 10 тыс. долларов) в год.

"Общая экономия может составлять десятки миллионов рублей", - отметил Орешкин.