​Российские официальные лица: Страну ожидает новый экономический шок - АНАЛИТИКА

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Российская экономика бьет тревогу. Возникшие в стране экономические проблемы в короткие сроки отразились на финансовых рынках. Официальный курс доллара уже приблизился к максимальной с 1998 года отметке в 71 RUB/USD.

Аналитическая группа Report отмечает, что с начала текущего года курс доллара вырос на 22,4%, за последние два года - в 2,2 раза. Индекс российской фондовой биржи РТС за последние два года снизился на 45% - до 785 пунктов. В долларовом эквиваленте индекс снизился в 4 раза и достиг 11 долларов.

Отметим, что вследствие проводимой Россией на международной политической арене агрессивной внешней политики страна с 2014 года столкнулась с экономическими санкциями западных стран. Подобное поведение России, оккупировавшей Крым в результате посягательства на территориальную целостность Украины, вызвала недовольство многих стран во главе с США и Евросоюзом. Финансовые санкции ограничили возможности России по финансированию внешних долгов, а падение нефтяных цен на мировом рынке привело к сокращению валютных резервов страны за последние два года на 30% - до 364 млрд. долларов.

По оценке иностранных экспертов, прогнозы на 2016 год для России еще более пессимистичные. По мнению министра финансов Антона Силуанова, падение цен на нефть ниже 35 долларов за баррель и сохранение курса на отметке 70 RUB/USD приведет к увеличению дефицита бюджета до 5,2% ВВП. Для сокращения дефицита необходимо вновь пересмотреть бюджет. С большой вероятностью для спасения 3%-ного дефицита необходимо сократить расходы и увеличить доходы от приватизации. Бюджетный дефицит будет покрыт за счет средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Отметим, что совокупный объем Резервного фонда на 1 ноября 2015 года составил 65,71 млрд. долларов или 5,8% ВВП. По расчетам А.Силуанова, активы Российского резервного фонда в 2016 году будут полностью исчерпаны.

Согласно прогнозам Европейской комиссии, российская экономика в 2015 году сократится на 3,7%. Интересно, что в 2016 году не ожидается экономического роста, сохраняется вероятность рецессии. Международный валютный фонд прогнозирует, что в следующем году ВВП России сократится на 1,1%. Правительство России утвердило базовую цену на нефть в бюджете на уровне 50 долларов/баррель, темпы роста ВВП - 0,7%, инфляцию - 6,4%, среднегодовой курс рубля - на отметке 63,3 RUB/USD. Однако заместитель министра экономического развития Алексей Ведев заявляет, что консервативный сценарий предполагает снижение ВВП на 1%, цены на нефть до 40 долларов/баррель, при этом инфляция может достигнуть 8,3%, средневзвешенный курс доллара составит 73 рубля. По мнению министра, цена на нефть в 2018 году сохранится на уровне 40 долларов/баррель, что означает повторный шок для российской экономики.

По мнению первого зампреда Центробанка России Дмитрия Тулина, настоящий шок ожидает страну при падении цен до 20-30 долларов/баррель. Директор Научно-исследовательского финансового института Минфина России Владимир Назаров считает, что продажа нефти в определенные месяцы по цене ниже 40 долларов за баррель посеет панику, на фоне которой курс доллара может вырасти и до 120 RUB/USD, а потом стабилизируется на уровне 100 RUB/USD. В этом случае импорт вновь подорожает, а снижение спроса ослабит розничную торговлю.

Отметим, что за январь-октябрь 2015 года объемы розничной торговли в России сократились на 5%, капиталовложение - на 6%. В скором времени ожидается двузначная инфляция, что сократит реальные доходы населения. Следует учесть, что реальные доходы населения России за первые 9 месяцев этого года сократились на 9%. В результате, только в первом полугодии 2015 года число малоимущих увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,8 млн., составив 21,7 млн.человек. По данным Минэкономразвития России, в результате шокового падения цен на нефть число малоимущих может подскочить до 30-40 млн. человек, что означает возврат России к уровню начала 2000-х. В министерстве ожидают усиление рецессии в экономике в 2016 году. Хотя министерство спрогнозировало падение ВВП в 2015 году на 3,9%, оно напоминает, что во время предыдущего кризиса в 2009 году ВВП снизился на 7,8%, что необходимо принять к сведению.

Аналитики Report отмечают, что рост бюджетных расходов в России связан с ростом военных расходов. Столкнувшаяся с экономическими трудностями Россия прямо или косвенно принимает участие в военных операциях в Украине и Сирии. Официальная Москва пытается отвлечь внимание общественности от негативных процессов в экономике, оказывая политическое давление на соседние страны и выступая с различными угрожающими заявлениями. В этих целях максимально используются возможности местных СМИ.

Пытаясь перевести внимание с внутренних проблем страны на различные внешнеполитические события, Кремль постепенно изолирует страну от внешнего мира. Ситуация дошла до того, что всегда отличавшиеся лояльностью по отношению к России Беларусь и центральноазиатские республики начали выражать беспокойство по поводу агрессивной политики России. Россия также не может смириться с близкими братскими отношениями официальных Баку и Анкары, в связи с чем в последнее время в российских СМИ участились антиазербайджанские настроения. По мнению некоторых наблюдателей, ревностное отношение Москвы в конечном итоге может привести к нарушению мира в регионе, чтобы отвлечь внимание от тяжелой экономической ситуации в России.