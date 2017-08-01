Российские хакеры увеличили кибератаки на финансовые учреждения

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Хакерская группировка Cobalt, известная масштабными атаками на финансовые учреждения, в результате которых банкоматы начинали выдавать деньги, и предположительно имеющая российские корни, в 2017 году значительно расширила сферу деятельности. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете специализирующейся в области информационной безопасности компании Positive Technologies.

Согласно отчету, в первой половине 2017 года Cobalt разослала фишинговые письма, содержащие в себе зараженные файлы, более чем 3 тыс. получателей из 250 компаний в 12 странах мира. К списку традиционных для Cobalt целей, находящихся в СНГ, странах Восточной Европы и Юго-Восточной Азии, добавились компании, расположенные в Северной Америке, Западной Европе и Южной Америке, в частности в Аргентине. В сфере интересов группировки теперь не только банки, но и биржи, страховые компании, инвестфонды и другие организации.

Как утверждают эксперты, методы хакеров эволюционируют. Теперь, прежде чем атаковать банки, Cobalt предварительно взламывает инфраструктуру их партнеров - четверть всех атак приходится на госорганизации, промышленные компании, телекоммуникационные операторы и предприятия из сферы медицины.

"Атаки на нефинансовые организации осуществляются с целью подготовки плацдарма для последующих атак на банки. К примеру, злоумышленники могут рассылать фишинговые письма от лица регулятора или партнера банка, для которого он предоставляет услуги", - говорит заместитель директора центра компетенции по экспертным сервисам Positive Technologies Алексей Новиков.

Он отмечает, что кредитно-финансовые организации гораздо лучше защищены от киберугроз, чем государственные органы и компании промышленного сектора.