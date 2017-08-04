Российские граждане массово скупают валюту

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Россияне начали массово скупать валюту из-за роста курсов доллара и евро. Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

По словам главы центра конверсионных операций российского Бинбанка Станислава Макарова, в организации наблюдают рост спроса на валюту с начала июля. В июле среднедневной оборот наличности вырос по сравнению с предыдущим месяцем почти на 10%.

В "Русском стандарте" и СМП-банке также зафиксировали повышение спроса на валюту, но назвали это сезонным фактором. "Лето - сезон отпусков и повышенной активности граждан по покупке валюты", - пояснил руководитель службы разработки стратегии СМП-банка Анатолий Салтыков.

По информации, чек средней валютообменной операции в среднем вырос на 20%. По оценке экспертов, этот тренд продолжится, и доллар в конце года будет стоить 60–65 рублей, а евро – 69-73 рубля.