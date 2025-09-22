Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Роланд Прайс: Потребности Среднего коридора в инвестициях в течение 15 лет составят $28 млрд

    Финансы
    • 22 сентября, 2025
    • 13:14
    Роланд Прайс: Потребности Среднего коридора в инвестициях в течение 15 лет составят $28 млрд

    По оценкам Всемирного банка (ВБ), потребности в инвестициях в инфраструктуру для Среднего коридора составят около 28 млрд долларов США в течение ближайших 15 лет.

    Как сообщает Report, об этом заявила региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

    По ее словам, существует нехватка коммерчески жизнеспособных проектов и, соответственно, ограниченные возможности для реализации подобных крупных инфраструктурных проектов.

    "Из них 25 млрд долларов требуется для железных дорог, 1,8 млрд долларов - для расширения и модернизации портов. Это, конечно, перекликается с моей предыдущей мыслью о том, что именно в этих местах возникают "узкие горлышки" - в точках пересечения различных видов транспорта: с моря на железную дорогу, с железной дороги на автотранспорт", - сказала Р. Прайс.

    Региональный директор отметила, что именно здесь происходят замедления, и именно эти вопросы необходимо решать.

    "Думаю, еще одна важная проблема заключается в том, что сейчас приходится проходить через множество разных стран. Поэтому крайне важно найти гармонизированные подходы в сфере цифровизации, процедур и регулирования, чтобы сделать переход для пользователей коридора максимально бесшовным. Мы очень активно вовлечены в развитие и укрепление коридора", - добавила она.

    Р. Прайс подчеркнула, что у многосторонних банков развития просто нет достаточного объема средств, чтобы полностью удовлетворить существующие запросы.

    "Поэтому мы все больше и больше совершенствуем партнерскую модель, привлекая частный капитал и работая с правительствами именно в этом ключе. Наш внешний план заключается в создании партнерств и объединении специалистов по развитию", - сказала она.

    Roland Prays: "Orta Dəhliz 15 ildə 28 milyard dollar investisiyaya ehtiyac duyacaq"
    Roland Price: Middle Corridor investment needs will reach $28 billion over 15 years

