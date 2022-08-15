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Риск рецессии в еврозоне вырос до самого высокого уровня с ноября 2020 года

Риск рецессии в еврозоне вырос до самого высокого уровня с ноября 2020 года Риск того, что экономика еврозоны столкнется с рецессией, вырос с 45% до 60%. Это самый высокий уровень с ноября 2020 года.
Финансы
15 августа 2022 г. 11:20
Риск рецессии в еврозоне вырос до самого высокого уровня с ноября 2020 года

Риск того, что экономика еврозоны столкнется с рецессией, вырос с 45% до 60%. Это самый высокий уровень с ноября 2020 года.

Как передает Report, об этом считают опрошенные Bloomberg эксперты.

Ожидается, что первой пострадает Германия, чья экономика перейдет к стагнации уже в этом квартале.

Согласно опросу, инфляция в еврозоне в среднем составит почти 8% в 2022 году. Это примерно в четыре раза выше прогноза Европейского центрального банка. В 2023 году эксперты ожидают инфляцию на уровне 4%, а к 2024 году рассчитывают, что она замедлится до 2%.

Как отмечает Bloomberg, ущерб компаниям и домохозяйствам еврозоны наносит повышение стоимости жизни, а также "энергетические угрозы России". Ситуация также усугубляется сильной засухой, которая этим летом привела к падению уровня воды в реках Европы.

К июлю индекс деловой активности (PMI) в Еврозоне упал до 49,9. Он оказался ниже 50, что сигнализирует о сокращении деловой активности. По итогам второго квартала ВВП стран Еврозоны увеличился на 0,7%. При этом инфляция в регионе ускорилась до 8,9% в годовом выражении.

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