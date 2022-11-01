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Резервный банк Австралии поднял базовую ставку до 2,85%

Резервный банк Австралии поднял базовую ставку до 2,85% Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 2,85% годовых. Это совпало с прогнозом большинства аналитиков.
Финансы
1 ноября 2022 г. 10:24
Резервный банк Австралии поднял базовую ставку до 2,85%

Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 2,85% годовых. Это совпало с прогнозом большинства аналитиков.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Trading Economics.

Центробанк повысил ставку седьмой раз подряд. Сейчас она находится на максимуме с апреля 2013 года. При этом руководство RBA не исключает дальнейшего ее подъема для сдерживания инфляции, которая остается на высоком уровне.

"Совет директоров с мая существенно повысил процентные ставки. Это было необходимо для установления более устойчивого баланса спроса и предложения в австралийской экономике, чтобы помочь вернуть инфляцию к целевому уровню, - заявил глава RBA Филип Лоу. - Совет директоров ожидает дальнейшего повышения процентных ставок в предстоящий период. Мы внимательно следим за мировой экономикой, расходами домохозяйств, заработной платой и ценообразованием".

RBA прогнозирует, что темпы роста потребительских цен достигнут пика в районе 8% в четвертом квартале. В 2023 году ожидается инфляция в среднем около 4,75%, в 2024 году - немного превысит 3%.

ЦБ предполагает, что рост ВВП Австралии в 2023-2024 годах будет составлять около 1,5%.

Австралийский доллар торгуется во вторник на уровне 0,6425 долларов по сравнению с 0,6397 долларов на закрытие предыдущей сессии.

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Версия на английском языке Australia's Reserve Bank raises cash rate to 2.85%

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