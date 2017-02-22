Report: В этом году курс пары евро/доллар сохранится стабильным

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) будут опубликованы вечером 22 февраля. Как сообщает Report, протоколы находятся в центре внимания инвесторов, так как позволят прояснить сроки повышения учетной ставки регулятором, что в свою очередь окажет влияние на укрепление или удешевление доллара.

Напомним, что глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер 20 февраля заявила, что поддержит повышение ставки, в марте если нынешние темпы роста основных показателей сохранятся. После этого заявления доллар укрепился к основным мировым валютам. Так, курс евро снизился на 1,1% - с 1,0637 USD/EUR до 1,0520 USD/EUR. Помимо этого, президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер сказал, что поддержит ужесточение политики на мартовском заседании, если инфляция, производство и другие данные до этого времени продолжат указывать на рост экономики. Отметим, что очередное заседание ФРС ожидается 14-15 марта.

Аналитическая группа Report заявляет, что доллар укрепился на фоне усиления лидерских позиций кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, известной негативной риторикой в адрес Евросоюза. Это способствует ослаблению позиций евро и укреплению доллара. Аналитики агентства прогнозируют достижения курса доллара отметки 1,04 USD/EUR до мартовского заседания ФРС и незначительное ослабление доллара после возможного роста учетной ставки. Однако до 23 апреля – даты президентских выборов во Франции доллар сохранит сильные позиции. В целом же курс основной валютной пары будет двигаться в диапазоне 1,04-1,08 USD/EUR.