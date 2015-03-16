​Report: В ближайшие два дня определится будущее доллара

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ На заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США 17-18 марта определится будущая судьба доллара. Как сообщает Report, на заседании планируется принятие окончательного решения о внедрении постепенной или быстрой политики в направлении повышения учетной ставки. Таким образом, предполагается повышение процентов на первом летнем заседании в июне. Если это случится, к концу марта возникнет паритет евро и доллара.

Однако на финансовых рынках ожидают постепенное повышение учетной ставки для предотвращения роста курса доллара. Таким образом ФРС пытается добиться слабой инфляции и сдержать дефляцию. Это остановит снижение спроса в экономике. В случае если учетная ставка не будет повышена до осени, это приведет к резкому падению стоимости доллара. Решения, которые будут приняты в ближайшие два дня, внесут ясность в определение будущего курса доллара.