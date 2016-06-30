​Report: Спрос на доллар на рынке Азербайджана сохраняется

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Сегодня Центробанк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион. Как сообщает Report, Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) выставил на продажу 50 млн. долларов, однако реальный спрос коммерческих банков превысил 500 млн. долларов. Аналитическая группа Report прогнозирует рост курса на 1 июля до 1,5425 AZN/USD.

Напомним, что резкие колебания на глобальном финансовом рынке после референдума Брексит повлияли и на рынок наличной валюты Азербайджана. Спрос на американскую валюту вырос, а в коммерческих банках страны возник дефицит доллара. Большинство банков подняли курс продажи наличного доллара до максимума (1,60 AZN/USD).

Эксперты агентства прогнозируют, что высокий спрос на доллары сохранится в июле-августе и официальный курс может вырасти до 1,60 AZN/USD. Для стабилизации курса доллара ЦБА может увеличить объем продаваемой на аукционе валюты. Сохранение ЦБА валютной интервенции в прежнем объеме свидетельствует о совпадении рыночного тренда с желаниями регулятора. Аналитическая группа Report прогнозирует рост курса продаж наличного доллара до 1,70 AZN/USD.