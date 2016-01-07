Report: Сегодня наличный курс доллара может снизиться

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Сегодняшний валютный аукцион Центробанка Азербайджана (ЦБА) на межбанковском организованном валютном рынке назначен на 11:45.

Как сообщает Report, после перехода к режиму плавающего курса ЦБА начал продавать валюту банкам посредством аукционов. Вчера, 6 января, Центробанк впервые отложил аукцион. Сразу же после этого на внутреннем рынке курс купли-продажи наличного доллара вырос с 1,63-1,64 AZN/USD до 1,65-1,70 AZN/USD.

Аналитическая группа Report отмечает, что после сегодняшнего аукциона курс купли-продажи валюты вновь может снизиться до 1,63-1,66 AZN/USD.

Отметим, что с 11 января продажи валюты на межбанковском организованном валютном рынке будет осуществлять Госнефтефонд Азербайджана.