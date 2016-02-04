​Report: Проблемы банковского сектора приведут к сокращению кредитных вложений в экономику

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Общий объем кредитных вложений в экономику Азербайджана в декабре 2015 года вырос на 2 973,7 млн. манатов или 16,36% и на 1 января 2016 года составил 21 152 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с началом прошлого года объем кредитных вложений в экономику страны вырос на 3 134,6 млн. манатов или 17,4%.

Рост по данному показателю сформировался, в основном, за счет увеличения объема валютных кредитов в манатном эквиваленте в результате декабрьской девальвации. Аналитическая группа Report прогнозирует сокращение объема кредитных вложений в ближайшие месяцы на фоне происходящих в банковском секторе процессов.