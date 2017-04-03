Report: Платежный баланс Азербайджана завершится профицитом и в этом году

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Платежный баланс Азербайджана в последнем квартале 2016 года завершился профицитом в 650,965 млн долларов. Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), отрицательное сальдо платежного баланса по итогам первого квартала 2016 года составило 1 270,780 млн долларов, однако уже во 2-м и 3-м кварталах сложился профицит в 18,1 млн и 62,48 млн долларов соответственно. В результате платежный баланс Азербайджана завершился с дефицитом в 539,235 млн долларов в 2016 году. Отметим, что это в 21 раз меньше показателя по итогам 2015 года.

Аналитическая группа Report полагает, что снижение до минимума отрицательного сальдо платежного баланса приведет к стабилизации курса доллара в стране. Помимо этого, проводимые ЦБА операции по стабилизации и сохранение цен на нефть выше 50 долларов/баррель позволит завершить платежный баланс профицитом и в 2017 году, что даст основание для повышения кредитного рейтинга Азербайджана.