​Report: Отмена санкций положительно скажется на экономике Ирана

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Вероятность отмены экономических санкций Запада в отношении официального Тегерана прежде всего положительно сказалось на национальной валюте Ирана. До соглашения курс доллара в стране составлял 33 тысячи риалов. Хотя за короткий срок курс снизился на 15% до 28 000 IRR/USD, вскоре вернулся практически на прежний уровень (32 000 IRR/USD).

Аналитическая группа Report считает, что Иран не будет укреплять национальную валюту и сохранит нынешний курс для того чтобы местные экспортеры не столкнулись с валютными рисками и в целях сохранения внутреннего производства.

На сегодняшний день безработица в Иране составляет 10% и, если будет достигнуто ядерное соглашение, зарубежные инвестиции в Иран будут способствовать сокращению безработицы. Уже сегодня заметно увеличение числа новых рабочих мест в некоторых сферах. Местные банки Ирана начали открывать новые филиалы и отделения. В сфере туризма ожидается стремительное развитие, чему будет способствовать всплеск интереса к стране, которая долгое время была отгорожена от остального мира.

В 2014 году внешнеторговый оборот в ненефтяном секторе был свыше 102 млрд. долларов, из них 49 млрд. долларов приходилось на долю экспорта. Если добавить сюда 50 млрд. долларов экспорта в нефтяной сфере, общий внешнеторговый оборот составит 152 млрд. долларов.

"С отменой санкций ожидаются высокие темпы роста объема внешней торговли. Длительный спрос на модернизацию промышленной и сельскохозяйственной техники и оборудования, свободный экспорт нефти и нефтепродукции, доходы от туризма и др. обеспечат стремительное развитие этой страны", - считают эксперты Report.

После отмены санкций Иран сможет в этом году увеличить экспорт до 500 тысяч баррелей в сутки. Этот рост не окажет влияния на нефтяные цены на мировом рынке. Однако для еще большего роста необходимы инвестиции в нефтяной сектор.

По мнению специалистов, достижение полного соглашения между Ираном и странами "шестерки" до июля не представляется реальным, предполагается, что будет достигнуто промежуточное соглашение. Такая новость может спровоцировать рост цен на нефть и уже сегодня можно наблюдать относительное повышение цен на нефтяном рынке.