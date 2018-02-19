Report: Наиболее значимые экономические события недели - ТОР-5

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ На неделе с 19-25 февраля основное внимание глобальных финансовых рынков привлекут экономические новости из США, Великобритании, Канады, еврозоны и Австралии.

Аналитическая группа Report представляет 5 наиболее значимых для финансовых рынков новостей недели:

1) 21 февраля ФРС опубликует протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). В этот же день Национальная ассоциация риэлторов США опубликует данные по продажам домов на вторичном рынке жилья. Рынок также обратит внимание на заявления члена FOMC Патрика Харкера, 22 февраля выступят Рэндал Куорлз, Нил Кашкари, Уильям Дадли, Рафаэль Бостикин и Роберт Каплан, а 23 февраля ожидаются заявления Лоретты Местер и Джона Уильямса.

2) 21 февраля глава Банка Англии (BoE) Марк Карни выступит с отчетом. 21 февраля также ожидаются данные по средней заработной плате, количеству обращений по безработице, показатели безработицы за декабрь, отчет по инфляции. 22 февраля Национальная статистическая служба Великобритании (ONS) опубликует уточненное значение ВВП Великобритании за четвертый квартал 2017 года.

3) 22 февраля будет опубликован базовый индекс розничных продаж в Канаде, а днем позже показатели ежемесячной и годовой инфляции за январь;

4) Министры финансов стран ЕС соберутся 20 февраля. 22 февраля ЕЦБ опубликует протоколы последнего заседания по денежно-кредитной политике. 23 февраля будет объявлены данные по январской инфляции в еврозоне;

5) 20 февраля Центробанк Австралии опубликует протоколы последнего заседания по денежно-кредитной политике.