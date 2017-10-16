Report: Наиболее значимые экономические события недели - ТОР-5

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ На этой неделе основное внимание финансовых рынков привлекут экономические новости из США, еврозоны, Великобритании и Китая. Аналитическая группа Report со ссылкой на Investing.com представляет 5 наиболее значимых для финансовых рынков новостей недели:

1) На этой неделе ожидаются выступления многих чиновников ФРС, включая влиятельного члена ФРС и президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли. Внимание инвесторов также привлекут выступления главы ФРБ Филадельфии Патрика Харкера, президента ФРБ Далласа Роберта Каплана, главы ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж и президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер. Напомним, что вчера глава Федеральной резервной службы Джанет Йеллен заявила, что ФРС по-прежнему намерена повысить процентную ставку в декабре, несмотря на снижение прогнозов относительно инфляции.

2) 18 октября в 16:30 по бакинскому времени министерство торговли США опубликует отчет объему строительства новых домов и по количеству разрешений на строительство в сентябре. Прогнозируется, что количество разрешений на строительство домов за прошлый месяц снизится на 2,9% до 1,174 млн, поскольку объем строительства снизился из-за ураганов "Харви", "Ирма" и "Мария". На этой неделе инвесторы также продолжат следить за последними новостями из Вашингтона относительно налоговой реформы и реформы системы здравоохранения.

3) 18 октября в 12:10 президент Европейского центробанка Марио Драги должен выступить на открытии конференции ЕЦБ во Франкфурте. Инвесторы хотят получить сведения о том, какого решения следует ожидать от ЕЦБ относительно программы выкупа облигаций и свежие прогнозы на будущее. В прошлом месяце Драги указал, что в октябре ЕЦБ может начать сокращение своей программы количественного смягчения.

4) 17 октября Национальная статистическая служба Великобритании опубликует данные по инфляции в сентябре. По прогнозам аналитиков, в годовом исчислении индекс потребительских цен достигнет максимума за пять лет в 3%. Высокое значение инфляции станет фактором в поддержку повышения процентной ставки Банком Англии.

5) 19 октября в 06:00 Китай опубликует данные о ВВП в третьем квартале. По прогнозам аналитиков, этот отчет покажет, что в третьем квартале вторая экономика мира выросла на 6,8%, незначительно снизившись по сравнению с ростом во втором квартале на 6,9%. Вместе с отчетом о ВВП также выйдут данные о промышленном производстве Китая в сентябре, об инвестициях в основной капитал и объемах розничных продаж. Съезд Коммунистической партии Китая, который откроется 18 октября, также привлечет внимание инвесторов. Это политическое мероприятие проходит каждые пять лет и на нем принимаются решения относительно дальнейшего экономического курса.