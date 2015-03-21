Report: Идея единой валюты ЕАЭС столкнется с серьезными проблемами

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин предложил лидерам Беларуси и Казахстана рассмотреть вопрос о внедрении единой валюты Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Отметим, что на встрече лидеров, которая состоялась на этой неделе в Астане, президенты обеих стран выразили обеспокоенность в связи с резким ослаблением рубля. Они подчеркнули, что в результате ослабление рубля их страны столкнулись с экономическими проблемами. В ответ лидер России выдвинул идею о создании единого валютного союза.

Аналитическая группа Report отмечает, что на состоявшейся 20 марта трехсторонней встрече в Астане, президенты России, Беларуси и Казахстана поделились мыслями о создании ЕАЭС. Отметим, что Армения со 2 января стала полноправным участником ЕАЭС, но в исполнительных органах будет представлена в урезанном составе до окончания срока их полномочий. Кыргызстан также выразил желание присоединиться к Союзу. Созданный по инициативе В.Путина этот геополитический и экономический проект намерен конкурировать с Европейским Союзом, а также обеспечить свободное движение капитала, товаров и рабочей силы на определенной части постсоветского пространства.

На встрече в Астане было отмечено, что большие испытания на Союз, в частности Россию и Казахстан, выпали в связи со снижением цен на нефть и другие экспортные товары. Также были выдвинуты предложения по поиску путей практического решения возможных экономических проблем.

Эксперты Report отмечают, что в ЕАЭС существует множество экономических проблем, схожих с проблемами Евросоюза. Например, как в ЕС существует проблема Греции, так и в ЕАЕС существует проблема Армении, Беларуси и Кыргызстана. Эти три страны получают существенную финансовую помощь Запада и России. Россия и Казахстан, обладающие значительными сырьевыми ресурсами, будут вынуждены оказывать им свою помощь. Однако, цены на сырье настолько снизились, что Россия и Казахстан сами с трудом решают собственные финансово-экономические проблемы.

Отметим, что за последнюю неделю золотовалютные резервы России сократились на 5 млрд. долларов - до 351,7 млрд. долларов. С начала года объем золотовалютных резервов снизился на 11,8 % или же 47,2 млрд. долларов. Интересно, что объем этих резервов России на начало 2014 года составлял около 500 млрд. долларов, а их исторический максимум был зафиксирован 8 августа 2009 года на уровне 598,1 млрд. долларов. Внешний долг России на конец 2014 года составил 599 млрд. долларов, внутренний - 120 млрд. долларов.

Эти показатели затрудняют формирование в полном составе Евразийского экономического союза. Однако, даже если это и произойдет, данное объединение не сможет долго просуществовать.