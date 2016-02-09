​Report: Дешевая нефть может привести к новому глобальному кризису

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Резкое удешевление нефти на мировом рынке может стать причиной вхождения глобальной экономики на "второй круг" кризиса. Фондовые индексы, отражающие экономическое состояние развитых и развивающихся стран, ненадолго пришли в себя после январского резкого снижения, однако затем вновь начали спад. Индекс Dow Jones снизился с отметки 16 000 пунктов, германский DAX - с 9 000 пунктов, а японский индекс Nikkei сегодня, 9 февраля, сократился на 918 пунктов или 5,4% - до 16 000 пунктов. Вчера, 8 февраля, индексы мировых фондовых бирж начали падать из-за резкого снижения стоимости акций греческих банков и итальянского банка Monte Paschi. Отметим, что акции греческих банков Eurobank Ergasias и Alpha Bank обесценились примерно на 15%.

Аналитическая группа Report отмечает, что обзор недавней истории выявляет следующие интересные факты: "В 2006 году цены на жилье в США неожиданно перестали расти, а потом падали в течение трех лет. Дефолты по ипотечным кредитам привели к банковскому кризису. Из-за высокой степени взаимозависимости банков во всем мире проблема быстро вышла за пределы США и распространилась по всему миру. Банковский кризис, в свою очередь, привел к общему кризису кредитования. В результате, компании не смогли получать кредиты, их долги выросли, рейтинги снизились. В большинстве случаев дефолтов удалось избежать, потому что вмешались центральные банки и правительства и поддержали уязвимые банки и компании".

"Сегодняшний кризис отличается от финансового кризиса 2009 года, и на этот пережить его будет сложнее, потому что правительства и Центробанки исчерпали свои ресурсы во время предыдущего кризиса. Сейчас в их распоряжении мало ресурсов. Однако у некоторых регуляторов, например, у Европейского Центрального банка (ECB) и Японского Центрального банка (BOJ), еще осталась возможность вмешаться и сделаться прямым покупателем сырья (в первую очередь нефти), чтобы стабилизировать цены. Сейчас нефтяная отрасль стала главной угрозой для мировой экономики. Чем дольше тянут страны ОПЕК и другие страны-производители нефти с принятием решения, тем сложнее будет восстановить глобальную экономическую ситуацию в мире. Отметим, что акции крупнейших банков в Европе сейчас стоят дешевле, чем в самый разгар мирового финансового кризиса в 2009 году. Это говорит о том, что финансовые рынки столкнулись с худшим сценарием", - отмечают аналитики Report.