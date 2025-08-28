    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по сумме страховых выплат (январь-июль, 2025 г.)

    Финансы
    • 28 августа, 2025
    • 11:44
    Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана представляет рэнкинг действующих в стране страховых компаний по сумме страховых выплат, произведенных в январе-июле текущего года:

     

    Страховые компании

    		 Страховые выплаты (млн манатов)

    Годовая динамика

    1

    PASHA Life Insurance

    328,510

    28,0%

    2

    PASHA Insurance

    77,913

    1,0%

    3

    Ateshgah Life Insurance

    38,828

    23,1%

    4

    Ateshgah Insurance

    22,877

    86,6%

    5

    Gala Insurance

    15,043

    88,0%

    6

    Mega Insurance

    9,239

    23,8%

    7

    Azerbaijan Industry Insurance

    6,913

    32,7%

    8

    A-Group Insurance

    6,343

    -19,3%

    9

    Xalq Insurance

    5,836

    2,5%

    10

    Agro Insurance

    4,772

    47,4%

    11

    Xalq Life Insurance

    3,648

    -12,3%

    12

    Atainsurance

    3,108

    33,9%

    13

    Mega Life Insurance

    3,055

    1883,6%

    14

    Gala Life Insurance

    2,010

    -38,3%

    15

    Azinsurance

    1,150

    11,4%

    16

    Silkway Insurance

    0,062

    -73,7%
     

    Итого

    529,307

    20,2%
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-iyul, 2025)

