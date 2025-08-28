Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по сумме страховых выплат (январь-июль, 2025 г.)
- 28 августа, 2025
- 11:44
Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана представляет рэнкинг действующих в стране страховых компаний по сумме страховых выплат, произведенных в январе-июле текущего года:
|
№
|
Страховые компании
|Страховые выплаты (млн манатов)
|
Годовая динамика
|
1
|
PASHA Life Insurance
|
328,510
|
28,0%
|
2
|
PASHA Insurance
|
77,913
|
1,0%
|
3
|
Ateshgah Life Insurance
|
38,828
|
23,1%
|
4
|
Ateshgah Insurance
|
22,877
|
86,6%
|
5
|
Gala Insurance
|
15,043
|
88,0%
|
6
|
Mega Insurance
|
9,239
|
23,8%
|
7
|
Azerbaijan Industry Insurance
|
6,913
|
32,7%
|
8
|
A-Group Insurance
|
6,343
|
-19,3%
|
9
|
Xalq Insurance
|
5,836
|
2,5%
|
10
|
Agro Insurance
|
4,772
|
47,4%
|
11
|
Xalq Life Insurance
|
3,648
|
-12,3%
|
12
|
Atainsurance
|
3,108
|
33,9%
|
13
|
Mega Life Insurance
|
3,055
|
1883,6%
|
14
|
Gala Life Insurance
|
2,010
|
-38,3%
|
15
|
Azinsurance
|
1,150
|
11,4%
|
16
|
Silkway Insurance
|
0,062
|
-73,7%
|
Итого
|
529,307
|
20,2%
