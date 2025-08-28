Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по размеру страховых взносов (январь-июль 2025 г.)
- 28 августа, 2025
- 11:41
Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана представляет рэнкинг страховых компаний, действующих в стране, по сумме собранных страховых взносов за январь-июль текущего года:
|
№
|
Страховые компании
|
Страховые взносы (млн манатов)
|
Годовая динамика
|
1
|
PASHA Life Insurance
|
433,890
|
14,9%
|
2
|
PASHA Insurance
|
223,286
|
8,8%
|
3
|
Ateshgah Life Insurance
|
65,448
|
28,1%
|
4
|
Gala Insurance
|
53,747
|
3,3%
|
5
|
Ateshgah Insurance
|
37,084
|
11,7%
|
6
|
Azerbaijan Industry Insurance
|
18,913
|
22,7%
|
7
|
Mega Insurance
|
18,854
|
-13,4%
|
8
|
Xalq Insurance
|
16,305
|
29,6%
|
9
|
Gala Life Insurance
|
16,289
|
16,7%
|
10
|
Agro Insurance
|
13,491
|
19,3%
|
11
|
A-Group Insurance
|
10,029
|
4,7%
|
12
|
Mega Life Insurance
|
9,400
|
80,8%
|
13
|
Xalq Life Insurance
|
6,196
|
7,7%
|
14
|
Atainsurance
|
5,698
|
-8,0%
|
15
|
Azinsurance
|
5,229
|
-9,8%
|
16
|
Silkway Insurance
|
3,799
|
-22,1%
|
Итого
|
937,658
|
12,5%
