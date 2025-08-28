    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Финансы
    • 28 августа, 2025
    • 11:41
    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по размеру страховых взносов (январь-июль 2025 г.)

    Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана представляет рэнкинг страховых компаний, действующих в стране, по сумме собранных страховых взносов за январь-июль текущего года: 

    Страховые компании

    Страховые взносы (млн манатов)

    Годовая динамика

    1

    PASHA Life Insurance

    433,890

    14,9%

    2

    PASHA Insurance

    223,286

    8,8%

    3

    Ateshgah Life Insurance

    65,448

    28,1%

    4

    Gala Insurance

    53,747

    3,3%

    5

    Ateshgah Insurance

    37,084

    11,7%

    6

    Azerbaijan Industry Insurance

    18,913

    22,7%

    7

    Mega Insurance

    18,854

    -13,4%

    8

    Xalq Insurance

    16,305

    29,6%

    9

    Gala Life Insurance

    16,289

    16,7%

    10

    Agro Insurance

    13,491

    19,3%

    11

    A-Group Insurance

    10,029

    4,7%

    12

    Mega Life Insurance

    9,400

    80,8%

    13

    Xalq Life Insurance

    6,196

    7,7%

    14

    Atainsurance

    5,698

    -8,0%

    15

    Azinsurance

    5,229

    -9,8%

    16

    Silkway Insurance

    3,799

    -22,1%
     

    Итого

    937,658

    12,5%
    #страховые компании   #страховые взносы   #ЦБА  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-iyul, 2025)

