    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по размеру долгосрочных активов (01.01.2026)

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по размеру долгосрочных активов (01.01.2026)

    Информационное агентство Report представляет рэнкинг действующих в Азербайджане страховых компаний по размеру долгосрочных активов на 1 января текущего года:

    Страховые компании

    Долгосрочные активы,

    в миллион манатах

    Динамика

    1

    PASHA Life Insurance

    539,855

    1,4%

    2

    PASHA Insurance

    67,993

    -54,1%

    3

    Xalq Insurance

    55,967

    -6,7%

    4

    Mega Insurance

    32,959

    -3,4%

    5

    Azerbaijan Industry Insurance

    21,172

    4,3%

    6

    Ateshgah Life Insurance

    20,999

    -36,7%

    7

    Xalq Life Insurance

    19,436

    -13,7%

    8

    Mega Life Insurance

    17,399

    -55,2%

    9

    Azinsurance

    17,070

    48,6%

    10

    Ateshgah Insurance

    16,789

    -49,9%

    11

    Gala Life Insurance

    13,118

    -55,8%

    12

    A-Group Insurance

    10,263

    -0,8%

    13

    Silkway Insurance

    7,735

    -16,6%

    14

    Gala Insurance

    2,626

    21,2%

    15

    Agro Insurance

    0,319

    -6,2%

    16

    Atainsurance

    -

    -

    Итог

    843,700

    -14,5%

    * Лицензия этой компании ограничена, и она готовится покинуть рынок.

    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin uzunmüddətli aktivlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

