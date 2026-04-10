    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin uzunmüddətli aktivlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    • 10 aprel, 2026
    • 14:20
    "Report" İnformasiya Agentliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu il yanvarın 1-nə uzunmüddətli aktivlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Sığorta şirkətləri

    Uzunmüddətli aktivlər

    (milyon manat)

    Dinamika

    1

    PASHA Life Insurance

    539,855

    1,4%

    2

    PASHA Insurance

    67,993

    -54,1%

    3

    Xalq Insurance

    55,967

    -6,7%

    4

    Mega Insurance

    32,959

    -3,4%

    5

    Azerbaijan Industry Insurance

    21,172

    4,3%

    6

    Ateshgah Life Insurance

    20,999

    -36,7%

    7

    Xalq Life Insurance

    19,436

    -13,7%

    8

    Mega Life Insurance

    17,399

    -55,2%

    9

    Azinsurance

    17,070

    48,6%

    10

    Ateshgah Insurance

    16,789

    -49,9%

    11

    Gala Life Insurance

    13,118

    -55,8%

    12

    A-Group Insurance

    10,263

    -0,8%

    13

    Silkway Insurance

    7,735

    -16,6%

    14

    Gala Insurance

    2,626

    21,2%

    15

    Agro Insurance

    0,319

    -6,2%

    16

    Atainsurance

    -

    -

    Cəmi

    843,700

    -14,5%

    * Bu şirkətin lisenziyasının qüvvəsi məhdudlaşdırılıb, bazarı tərk etməyə hazırlaşır.

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по размеру долгосрочных активов (01.01.2026)

