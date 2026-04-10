Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin uzunmüddətli aktivlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)
- 10 aprel, 2026
- 14:20
"Report" İnformasiya Agentliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu il yanvarın 1-nə uzunmüddətli aktivlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
№
Sığorta şirkətləri
Uzunmüddətli aktivlər
(milyon manat)
Dinamika
1
PASHA Life Insurance
539,855
1,4%
2
PASHA Insurance
67,993
-54,1%
3
Xalq Insurance
55,967
-6,7%
4
Mega Insurance
32,959
-3,4%
5
Azerbaijan Industry Insurance
21,172
4,3%
6
Ateshgah Life Insurance
20,999
-36,7%
7
Xalq Life Insurance
19,436
-13,7%
8
Mega Life Insurance
17,399
-55,2%
9
Azinsurance
17,070
48,6%
10
Ateshgah Insurance
16,789
-49,9%
11
Gala Life Insurance
13,118
-55,8%
12
A-Group Insurance
10,263
-0,8%
13
Silkway Insurance
7,735
-16,6%
14
Gala Insurance
2,626
21,2%
15
Agro Insurance
0,319
-6,2%
16
Atainsurance
-
-
Cəmi
843,700
-14,5%
* Bu şirkətin lisenziyasının qüvvəsi məhdudlaşdırılıb, bazarı tərk etməyə hazırlaşır.