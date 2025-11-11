Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Рэнкинг НБКО Азербайджана по прибыли (убытку) до налогообложения (2024)

    Финансы
    • 11 ноября, 2025
    • 15:01
    Report представляет рэнкинг небанковских кредитных организаций Азербайджана (НБКО) по сумме прибыли (убытка) до налогообложения в 2024 году:

    НБКО

    Прибыль (убыток) НБКО

    до налогообложения

    (в млн манатов)

    Динамика

    прибыли (убытка) НБКО

    до налогообложения

    1

    Azpul

    78,152

    105,0%

    2

    SF Azerbaijan *

    47,191

    -

    3

    Embafinance

    9,012

    47,6%

    4

    M Bulak

    7,044

    37,8%

    5

    International

    6,027

    70,8%

    6

    Monetri

    5,036

    135,5%

    7

    MJ Financial Services

    4,598

    97,6%

    8

    Finca Azerbaijan

    3,470

    -23,1%

    9

    City Finance

    3,181

    -1,8%

    10

    İdeal Credit

    2,923

    59,1%

    11

    FNC

    2,465

    1177,2%

    12

    Kapaz

    2,339

    34,7%

    13

    Fintrend

    2,190

    63,6%

    14

    MCB

    2,088

    53,0%

    15

    Credex

    1,624

    79,2%

    16

    Azcredit

    1,364

    6,1%

    17

    Finex Credit

    1,260

    -75,8%

    18

    Falcon Finance

    0,940

    131,5%

    19

    Eurasia-Credit

    0,873

    32,5%

    20

    Viator Microcredit Azerbaijan

    0,863

    31,6%

    21

    Brand Credit

    0,810

    120,7%

    22

    Nas Project

    0,736

    35,8%

    23

    Azerbaijan Micro-Credit *

    0,726

    -

    24

    Azercredit *

    0,718

    -

    25

    Finance for development

    0,683

    -30,0%

    26

    TCF

    0,582

    -32,2%

    27

    Caspian Invest *

    0,546

    -

    28

    Caspian Finance *

    0,472

    -

    29

    Asel Credit

    0,306

    25,4%

    30

    Azmicroinvest *

    0,275

    -

    31

    Finans Credit

    0,254

    -4,2%

    32

    Effectinvest

    0,253

    11,5%

    33

    TBC Credit

    0,225

    -84,0%

    34

    Regional *

    0,192

    -

    35

    Executive Credit Agency

    0,189

    -33,7%

    36

    Fincapital

    0,183

    7,0%

    37

    Merkuri

    0,161

    -38,1%

    38

    Credagro

    0,147

    141,0%

    39

    Prior Credit

    0,125

    -3,8%

    40

    Pro Credit

    0,105

    52,2%

    41

    Credit Service

    0,081

    2,5%

    42

    Caucasus-Credit

    0,067

    34,0%

    43

    Optimal Finance *

    0,025

    -

    44

    Finans İnvest *

    0,005

    -

    45

    Azinvestcredit

    (0,007)

    (0,0%)

    46

    Azeri Star Microfinance

    (0,024)

    (-42,9%)

    47

    Azfinance *

    (0,039)

    -

    48

    İrshad

    (0,068)

    (3300,0%)

    49

    Nova Credit

    (0,073)

    (630,0%)

    50

    Payonix

    (0,171)

    (76,3%)

    51

    Bircredit

    (0,402)

    (243,6%)

    52

    İDK *

    (0,652)

    -

    53

    Para

    (1,202)

    (15,4%)

    54

    Finoko

    (4,252)

    (126,2%)

    55

    E-Credit **

    -

    -

    56

    Forfinance ***

    -

    -

    57

    Agrocredit

    Не заявлено

    Не заявлено

    * "SF Azerbaijan", "Azerbaijan Micro-Credit", "Azercredit", "Caspian İnvest", "Caspian Finance", "Azmicroinvest", "Regional", "Optimal Finance" и "Finance İnvest" завершили 2024 год с прибылью до налогообложения, 2023 год с убытком до налогообложения, "Azfinance" и İDK завершили прошлый год с убытком до налогообложения. Поэтому рассчитать динамику прибыли (убытка) этих кредитных организаций до налогообложения не представлялось возможным.

    ** E-Credit вошли на рынок в прошлом году;

    *** Forfinance вошли на рынок в этом году;

    Azərbaycandakı BOKT-ların vergiyəqədərki mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqi (2024)

