Рэнкинг НБКО Азербайджана по прибыли (убытку) до налогообложения (2024)
- 11 ноября, 2025
- 15:01
Report представляет рэнкинг небанковских кредитных организаций Азербайджана (НБКО) по сумме прибыли (убытка) до налогообложения в 2024 году:
|
№
|
НБКО
|
Прибыль (убыток) НБКО
до налогообложения
(в млн манатов)
|
Динамика
прибыли (убытка) НБКО
до налогообложения
|
1
|
Azpul
|
78,152
|
105,0%
|
2
|
SF Azerbaijan *
|
47,191
|
-
|
3
|
Embafinance
|
9,012
|
47,6%
|
4
|
M Bulak
|
7,044
|
37,8%
|
5
|
International
|
6,027
|
70,8%
|
6
|
Monetri
|
5,036
|
135,5%
|
7
|
MJ Financial Services
|
4,598
|
97,6%
|
8
|
Finca Azerbaijan
|
3,470
|
-23,1%
|
9
|
City Finance
|
3,181
|
-1,8%
|
10
|
İdeal Credit
|
2,923
|
59,1%
|
11
|
FNC
|
2,465
|
1177,2%
|
12
|
Kapaz
|
2,339
|
34,7%
|
13
|
Fintrend
|
2,190
|
63,6%
|
14
|
MCB
|
2,088
|
53,0%
|
15
|
Credex
|
1,624
|
79,2%
|
16
|
Azcredit
|
1,364
|
6,1%
|
17
|
Finex Credit
|
1,260
|
-75,8%
|
18
|
Falcon Finance
|
0,940
|
131,5%
|
19
|
Eurasia-Credit
|
0,873
|
32,5%
|
20
|
Viator Microcredit Azerbaijan
|
0,863
|
31,6%
|
21
|
Brand Credit
|
0,810
|
120,7%
|
22
|
Nas Project
|
0,736
|
35,8%
|
23
|
Azerbaijan Micro-Credit *
|
0,726
|
-
|
24
|
Azercredit *
|
0,718
|
-
|
25
|
Finance for development
|
0,683
|
-30,0%
|
26
|
TCF
|
0,582
|
-32,2%
|
27
|
Caspian Invest *
|
0,546
|
-
|
28
|
Caspian Finance *
|
0,472
|
-
|
29
|
Asel Credit
|
0,306
|
25,4%
|
30
|
Azmicroinvest *
|
0,275
|
-
|
31
|
Finans Credit
|
0,254
|
-4,2%
|
32
|
Effectinvest
|
0,253
|
11,5%
|
33
|
TBC Credit
|
0,225
|
-84,0%
|
34
|
Regional *
|
0,192
|
-
|
35
|
Executive Credit Agency
|
0,189
|
-33,7%
|
36
|
Fincapital
|
0,183
|
7,0%
|
37
|
Merkuri
|
0,161
|
-38,1%
|
38
|
Credagro
|
0,147
|
141,0%
|
39
|
Prior Credit
|
0,125
|
-3,8%
|
40
|
Pro Credit
|
0,105
|
52,2%
|
41
|
Credit Service
|
0,081
|
2,5%
|
42
|
Caucasus-Credit
|
0,067
|
34,0%
|
43
|
Optimal Finance *
|
0,025
|
-
|
44
|
Finans İnvest *
|
0,005
|
-
|
45
|
Azinvestcredit
|
(0,007)
|
(0,0%)
|
46
|
Azeri Star Microfinance
|
(0,024)
|
(-42,9%)
|
47
|
Azfinance *
|
(0,039)
|
-
|
48
|
İrshad
|
(0,068)
|
(3300,0%)
|
49
|
Nova Credit
|
(0,073)
|
(630,0%)
|
50
|
Payonix
|
(0,171)
|
(76,3%)
|
51
|
Bircredit
|
(0,402)
|
(243,6%)
|
52
|
İDK *
|
(0,652)
|
-
|
53
|
Para
|
(1,202)
|
(15,4%)
|
54
|
Finoko
|
(4,252)
|
(126,2%)
|
55
|
E-Credit **
|
-
|
-
|
56
|
Forfinance ***
|
-
|
-
|
57
|
Agrocredit
|
Не заявлено
|
Не заявлено
* "SF Azerbaijan", "Azerbaijan Micro-Credit", "Azercredit", "Caspian İnvest", "Caspian Finance", "Azmicroinvest", "Regional", "Optimal Finance" и "Finance İnvest" завершили 2024 год с прибылью до налогообложения, 2023 год с убытком до налогообложения, "Azfinance" и İDK завершили прошлый год с убытком до налогообложения. Поэтому рассчитать динамику прибыли (убытка) этих кредитных организаций до налогообложения не представлялось возможным.
** E-Credit вошли на рынок в прошлом году;
*** Forfinance вошли на рынок в этом году;