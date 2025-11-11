Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Рэнкинг НБКО Азербайджана по объему (недостатку) балансового капитала (01.01.2025)

    Финансы
    • 11 ноября, 2025
    • 13:00
    Report представляет рэнкинг небанковских кредитных организаций Азербайджана (НБКО) по объему (недостатку) балансового капитала на 1 января этого года:

    НБКО

    (Недостаткa) балансовый

    капитал НБКО

    (млн манатах)

    Динамика

    (недостатку) балансового

    капитала НБКО

    1

    Bircredit

    87,163

    39,9%

    2

    Azpul

    65,847

    105,5%

    3

    SF Azerbaijan

    35,600

    -

    4

    M Bulak

    29,112

    24,2%

    5

    Embafinance

    25,802

    38,8%

    6

    Monetri

    19,152

    25,4%

    7

    Finca Azerbaijan

    18,094

    1,3%

    8

    City Finance

    15,220

    20,2%

    9

    International

    11,858

    14,7%

    10

    TBC Credit

    11,800

    0,6%

    11

    MCB

    8,668

    23,8%

    12

    Fintrend

    8,197

    389,4%

    13

    MJ Financial Services

    8,103

    109,3%

    14

    Finance for development

    8,055

    9,3%

    15

    İdeal Credit

    7,312

    48,0%

    16

    Viator Microcredit Azerbaijan

    5,866

    15,0%

    17

    Kapaz

    5,314

    53,7%

    18

    Caspian Finance

    5,244

    7,7%

    19

    Credagro

    5,111

    2,2%

    20

    Eurasia-Credit

    4,225

    19,8%

    21

    Asel Credit

    3,992

    6,9%

    22

    Caspian Invest

    3,690

    3910,9%

    23

    Brand Credit

    2,388

    17,7%

    24

    FNC

    2,377

    486,9%

    25

    Azcredit

    2,369

    93,9%

    26

    Prior Credit

    2,346

    5,2%

    27

    TCF

    2,287

    22,8%

    28

    Falcon Finance

    2,044

    58,6%

    29

    Nas Project

    1,860

    9,0%

    30

    Azmicroinvest

    1,859

    54,0%

    31

    Credex

    1,598

    56,2%

    32

    Credit Service

    1,347

    -0,5%

    33

    Effectinvest

    1,345

    13,8%

    34

    Azerbaijan Micro-Credit

    1,218

    17,0%

    35

    Pro Credit

    1,218

    8,1%

    36

    Caucasus-Credit

    1,156

    6,5%

    37

    Finex Credit

    1,154

    25,6%

    38

    İDK

    1,137

    -36,4%

    39

    Finans İnvest

    1,133

    6,8%

    40

    Finans Credit

    1,056

    49,4%

    41

    Optimal Finance

    1,048

    2,5%

    42

    Payonix

    1,032

    -14,2%

    43

    Fincapital

    0,940

    66,4%

    44

    Executive Credit Agency

    0,938

    6,1%

    45

    İrshad

    0,930

    -6,8%

    46

    Nova Credit

    0,918

    -7,3%

    47

    Azercredit

    0,911

    230,1%

    48

    Merkuri

    0,577

    -18,5%

    49

    Regional

    0,510

    60,4%

    50

    Azinvestcredit

    0,494

    64,1%

    51

    Azeri Star Microfinance

    0,339

    28,9%

    52

    Azfinance

    0,264

    -12,3%

    53

    Finoko

    (1,760)

    -

    54

    Para

    (19,137)

    (6,7%)

    55

    E-Credit *

    -

    -

    56

    Forfinance **

    -

    -

    57

    Agrocredit

    Не заявлено

    Не заявлено

    * E-Credit вошли на рынок в прошлом году;

    ** Forfinance вошли на рынок в этом году;

    Azərbaycandakı BOKT-ların balans kapitalının (kapitalındakı çatışmazlığın) məbləğinə görə renkinqi (01.01.2025)

