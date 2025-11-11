Рэнкинг НБКО Азербайджана по объему (недостатку) балансового капитала (01.01.2025)
- 11 ноября, 2025
- 13:00
Report представляет рэнкинг небанковских кредитных организаций Азербайджана (НБКО) по объему (недостатку) балансового капитала на 1 января этого года:
|
№
|
НБКО
|
(Недостаткa) балансовый
капитал НБКО
(млн манатах)
|
Динамика
(недостатку) балансового
капитала НБКО
|
1
|
Bircredit
|
87,163
|
39,9%
|
2
|
Azpul
|
65,847
|
105,5%
|
3
|
SF Azerbaijan
|
35,600
|
-
|
4
|
M Bulak
|
29,112
|
24,2%
|
5
|
Embafinance
|
25,802
|
38,8%
|
6
|
Monetri
|
19,152
|
25,4%
|
7
|
Finca Azerbaijan
|
18,094
|
1,3%
|
8
|
City Finance
|
15,220
|
20,2%
|
9
|
International
|
11,858
|
14,7%
|
10
|
TBC Credit
|
11,800
|
0,6%
|
11
|
MCB
|
8,668
|
23,8%
|
12
|
Fintrend
|
8,197
|
389,4%
|
13
|
MJ Financial Services
|
8,103
|
109,3%
|
14
|
Finance for development
|
8,055
|
9,3%
|
15
|
İdeal Credit
|
7,312
|
48,0%
|
16
|
Viator Microcredit Azerbaijan
|
5,866
|
15,0%
|
17
|
Kapaz
|
5,314
|
53,7%
|
18
|
Caspian Finance
|
5,244
|
7,7%
|
19
|
Credagro
|
5,111
|
2,2%
|
20
|
Eurasia-Credit
|
4,225
|
19,8%
|
21
|
Asel Credit
|
3,992
|
6,9%
|
22
|
Caspian Invest
|
3,690
|
3910,9%
|
23
|
Brand Credit
|
2,388
|
17,7%
|
24
|
FNC
|
2,377
|
486,9%
|
25
|
Azcredit
|
2,369
|
93,9%
|
26
|
Prior Credit
|
2,346
|
5,2%
|
27
|
TCF
|
2,287
|
22,8%
|
28
|
Falcon Finance
|
2,044
|
58,6%
|
29
|
Nas Project
|
1,860
|
9,0%
|
30
|
Azmicroinvest
|
1,859
|
54,0%
|
31
|
Credex
|
1,598
|
56,2%
|
32
|
Credit Service
|
1,347
|
-0,5%
|
33
|
Effectinvest
|
1,345
|
13,8%
|
34
|
Azerbaijan Micro-Credit
|
1,218
|
17,0%
|
35
|
Pro Credit
|
1,218
|
8,1%
|
36
|
Caucasus-Credit
|
1,156
|
6,5%
|
37
|
Finex Credit
|
1,154
|
25,6%
|
38
|
İDK
|
1,137
|
-36,4%
|
39
|
Finans İnvest
|
1,133
|
6,8%
|
40
|
Finans Credit
|
1,056
|
49,4%
|
41
|
Optimal Finance
|
1,048
|
2,5%
|
42
|
Payonix
|
1,032
|
-14,2%
|
43
|
Fincapital
|
0,940
|
66,4%
|
44
|
Executive Credit Agency
|
0,938
|
6,1%
|
45
|
İrshad
|
0,930
|
-6,8%
|
46
|
Nova Credit
|
0,918
|
-7,3%
|
47
|
Azercredit
|
0,911
|
230,1%
|
48
|
Merkuri
|
0,577
|
-18,5%
|
49
|
Regional
|
0,510
|
60,4%
|
50
|
Azinvestcredit
|
0,494
|
64,1%
|
51
|
Azeri Star Microfinance
|
0,339
|
28,9%
|
52
|
Azfinance
|
0,264
|
-12,3%
|
53
|
Finoko
|
(1,760)
|
-
|
54
|
Para
|
(19,137)
|
(6,7%)
|
55
|
E-Credit *
|
-
|
-
|
56
|
Forfinance **
|
-
|
-
|
57
|
Agrocredit
|
Не заявлено
|
Не заявлено
* E-Credit вошли на рынок в прошлом году;
** Forfinance вошли на рынок в этом году;