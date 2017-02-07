Рэнкинг государственных и частных учреждений Азербайджана по наличным валютным операциям (январь, 2017)

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В январе государственные и частные учреждения Азербайджана осуществили 2 521 702 наличных платежных валютных операций на общую сумму 150 680 212,03 манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).
За отчетный период платежные операции охватили в целом 25 учреждений. Report подготовил рэнкинг государственных и частных учреждений по средней сумме операций.
|НАЛИЧНЫЕ валютные операции посредством государственных и частных учреждений за январь 2017 года
|Название учреждения
|Средняя сумма операции (манат)
|Общий объем операций (манат)
|Количество операций
|1
|Государственный таможенный комитет
|934,735333
|68 199 224,66
|72 961
|2
|Высшие учебные заведения
|517,809582
|1 450 902,45
|2 802
|3
|Азербайджанский ипотечный фонд
|266,77864
|4 716 913,13
|17 681
|4
|Государственная служба миграции
|208,246471
|958 975,00
|4 605
|5
|Министерство налогов
|174,255494
|18 680 711,70
|107 203
|6
|Бюро обязательного страхования
|87,2126868
|1 657 738,75
|19 008
|7
|Государственный фонд социальной защиты
|66,5301976
|4 948 981,81
|74 387
|8
|Госкомитет по вопросам имущества
|31,8860469
|644 640,21
|20 217
|9
|ПО "Азеригаз"
|30,7585331
|14 036 287,46
|456 338
|10
|Муниципальные органы
|30,0583333
|180,35
|6
|11
|ОАО "Азеришыг"
|27,3616533
|19 534 907,10
|713 952
|12
|Министерство внутренних дел
|26,940529
|9 317 139,48
|345 841
|13
|Суды
|17,0886357
|55 486,80
|3 247
|14
|Министерство экономики
|15,0623957
|39 358,04
|2 613
|15
|Министерство финансов
|12,2633157
|102 227,00
|8 336
|16
|ОАО "Азеристиликтеджизат"
|11,4403356
|78 057,41
|6 823
|17
|ОАО "Азеришыг" (Smart)
|10,8126576
|4 528 081,52
|418 776
|18
|ОАО "Азерсу"
|8,38343946
|1 297 052,22
|154 716
|19
|Azercell Telecom
|7,18202417
|198 518,33
|27 641
|20
|Стационарные телефонные операторы
|6,84001191
|126 300,82
|18 465
|21
|Azerfon
|2,52866169
|41 983,37
|16 603
|22
|Bakcell
|2,25719684
|66 544,42
|29 481
|23
|Министерство по чрезвычайным ситуациям
|0
|0
|0
|24
|Служба ASAN
|0
|0
|0
|25
|Национальный центр сертификационных услуг
|0
|0
|0
Tural İbadlıАвтор новости
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