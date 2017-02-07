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    Рэнкинг государственных и частных учреждений Азербайджана по наличным валютным операциям (январь, 2017)

    В течение года платежные операции охватили 25 учреждений

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В январе государственные и частные учреждения Азербайджана осуществили 2 521 702 наличных платежных валютных операций на общую сумму 150 680 212,03 манатов. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

    За отчетный период платежные операции охватили в целом 25 учреждений. Report подготовил рэнкинг государственных и частных учреждений по средней сумме операций.


    		 НАЛИЧНЫЕ валютные операции посредством государственных и частных учреждений за январь 2017 года

    		Название учреждения Средняя сумма операции (манат) Общий объем операций (манат) Количество операций
    1 Государственный таможенный комитет 934,735333 68 199 224,66 72 961
    2 Высшие учебные заведения 517,809582 1 450 902,45 2 802
    3 Азербайджанский ипотечный фонд 266,77864 4 716 913,13 17 681
    4 Государственная служба миграции 208,246471 958 975,00 4 605
    5 Министерство налогов 174,255494 18 680 711,70 107 203
    6 Бюро обязательного страхования 87,2126868 1 657 738,75 19 008
    7 Государственный фонд социальной защиты 66,5301976 4 948 981,81 74 387
    8 Госкомитет по вопросам имущества 31,8860469 644 640,21 20 217
    9 ПО "Азеригаз" 30,7585331 14 036 287,46 456 338
    10 Муниципальные органы 30,0583333 180,35 6
    11 ОАО "Азеришыг" 27,3616533 19 534 907,10 713 952
    12 Министерство внутренних дел 26,940529 9 317 139,48 345 841
    13 Суды 17,0886357 55 486,80 3 247
    14 Министерство экономики 15,0623957 39 358,04 2 613
    15 Министерство финансов 12,2633157 102 227,00 8 336
    16 ОАО "Азеристиликтеджизат" 11,4403356 78 057,41 6 823
    17 ОАО "Азеришыг" (Smart) 10,8126576 4 528 081,52 418 776
    18 ОАО "Азерсу" 8,38343946 1 297 052,22 154 716
    19 Azercell Telecom 7,18202417 198 518,33 27 641
    20 Стационарные телефонные операторы 6,84001191 126 300,82 18 465
    21 Azerfon 2,52866169 41 983,37 16 603
    22 Bakcell 2,25719684 66 544,42 29 481
    23 Министерство по чрезвычайным ситуациям 0 0 0
    24 Служба ASAN 0 0 0
    25 Национальный центр сертификационных услуг 0 0 0
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