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    ​Рэнкинг брокеров Азербайджана (февраль, 2016)

    Рэнкинг брокеров возглавляет инвестиционная компания Unicapital

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Обнародован рэнкинг брокеров по объему оказанных услуг на рынках государственных и корпоративных ценных бумаг (за исключением сделок репо) Бакинской фондовой биржи (БФБ) за февраль этого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, рэнкинг возглавляет инвестиционная компания Unicapital.

    Позиция (февраль, 2016) Позиция (январь, 2016) Брокеры Объем операций (AZN)
    1 3 ОАО "Инвестиционная компания Unicapital" 117 422 764,31
    2 1 ЗАО "Инвестиционная компания İnvest-AZ 41 712 640,00
    3 2 ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance Invest 13 187 768,36
    4 4 ОАО Kapital Menecment İ.Ş. 1 477 517,10
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