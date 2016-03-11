​Рэнкинг брокеров Азербайджана (февраль, 2016)

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Обнародован рэнкинг брокеров по объему оказанных услуг на рынках государственных и корпоративных ценных бумаг (за исключением сделок репо) Бакинской фондовой биржи (БФБ) за февраль этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, рэнкинг возглавляет инвестиционная компания Unicapital.