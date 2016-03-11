​Рэнкинг брокеров Азербайджана (февраль, 2016)

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Обнародован рэнкинг брокеров по объему оказанных услуг на рынках государственных и корпоративных ценных бумаг (за исключением сделок репо) Бакинской фондовой биржи (БФБ) за февраль этого года.
Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, рэнкинг возглавляет инвестиционная компания Unicapital.
|Позиция (февраль, 2016)
|Позиция (январь, 2016)
|Брокеры
|Объем операций (AZN)
|1
|3
|ОАО "Инвестиционная компания Unicapital"
|117 422 764,31
|2
|1
|ЗАО "Инвестиционная компания İnvest-AZ
|41 712 640,00
|3
|2
|ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance Invest
|13 187 768,36
|4
|4
|ОАО Kapital Menecment İ.Ş.
|1 477 517,10
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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