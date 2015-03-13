 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Рэнкинг банков в Азербайджане по банковским поступлениям (TOP-10)

    Агентство Report предлагает рэнкинг банков по объему банковским поступлениям, по состоянию на 01.01.2015

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков в Азербайджане по банковским поступлениям по состоянию на 1 января 2015 года. Предлагаем первую десятку банков по объему банковских поступлений (TOP-10):

    БанкиПоступления (тыс. AZN)
    1İBAR585 825,93
    2Kapital Bank356 443,00
    3Unibank195 245,40
    4Bank of Baku190 932,00
    5AccessBank181 582,98
    6Xalqbank92 422,30
    7Damirbank84 898,03
    8Bank Respublika66 559,00
    9AG Bank63 973,49
    10Bank Technique60 414,40

    *Отметим, что для ознакомления с полной версией рэнкинга необходимо подписаться на ежедневный информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi