Рэнкинг банков в Азербайджане по банковским поступлениям (TOP-10)

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков в Азербайджане по банковским поступлениям по состоянию на 1 января 2015 года. Предлагаем первую десятку банков по объему банковских поступлений (TOP-10):

№ Банки Поступления (тыс. AZN) 1 İBAR 585 825,93 2 Kapital Bank 356 443,00 3 Unibank 195 245,40 4 Bank of Baku 190 932,00 5 AccessBank 181 582,98 6 Xalqbank 92 422,30 7 Damirbank 84 898,03 8 Bank Respublika 66 559,00 9 AG Bank 63 973,49 10 Bank Technique 60 414,40

*Отметим, что для ознакомления с полной версией рэнкинга необходимо подписаться на ежедневный информационный экономический бюллетень агентства Report.