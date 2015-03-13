Рэнкинг банков в Азербайджане по банковским поступлениям (TOP-10)

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков в Азербайджане по банковским поступлениям по состоянию на 1 января 2015 года. Предлагаем первую десятку банков по объему банковских поступлений (TOP-10):
|№
|Банки
|Поступления (тыс. AZN)
|1
|İBAR
|585 825,93
|2
|Kapital Bank
|356 443,00
|3
|Unibank
|195 245,40
|4
|Bank of Baku
|190 932,00
|5
|AccessBank
|181 582,98
|6
|Xalqbank
|92 422,30
|7
|Damirbank
|84 898,03
|8
|Bank Respublika
|66 559,00
|9
|AG Bank
|63 973,49
|10
|Bank Technique
|60 414,40
*Отметим, что для ознакомления с полной версией рэнкинга необходимо подписаться на ежедневный информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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