 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Рэнкинг банков Азербайджана по уставному капиталу (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему уставного капитала

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему уставного капитала на 1 июля 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему уставного капитала (TOП-10):

    Банки Уставный капитал (тыс. манат)
    1 PASHA Bank 333 000,00
    2 Expressbank 137 257,00
    3 Silkway Bank 101 544,89
    4 AFB Bank 703 93,46
    5 Gunaybank 64 910,09

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi