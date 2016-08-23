Рэнкинг банков Азербайджана по уставному капиталу (TOП-5)

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему уставного капитала на 1 июля 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему уставного капитала (TOП-10):

№ Банки Уставный капитал ( тыс. манат) 1 PASHA Bank 333 000,00 2 Expressbank 137 257,00 3 Silkway Bank 101 544,89 4 AFB Bank 703 93,46 5 Gunaybank 64 910,09

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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