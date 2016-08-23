Рэнкинг банков Азербайджана по уставному капиталу (TOП-5)

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему уставного капитала на 1 июля 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему уставного капитала (TOП-10):
|№
|Банки
|Уставный капитал (тыс. манат)
|1
|PASHA Bank
|333 000,00
|2
|Expressbank
|137 257,00
|3
|Silkway Bank
|101 544,89
|4
|AFB Bank
|703 93,46
|5
|Gunaybank
|64 910,09
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook