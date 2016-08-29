Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов (ТОП-5)

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов в общих доходах за первое полугодие 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по удельному весу непроцентных доходов в общих доходах (TOП-5):
|№
|Банки
|Удельный вес непроцентных доходов в общих доходах (%)
|1
|Azer- Turk Bank
|58,22
|2
|PASHA Bank
|46,53
|3
|AFB Bank
|45,36
|4
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|44,04
|5
|Silkway Bank
|31,96
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости