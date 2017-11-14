Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных расходов (TOП-10)

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных расходов в структуре совокупных доходов за январь-сентябрь 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу непроцентных расходов в структуре совокупных расходов (TOП-10):
|№
|Банки
|Непроцентные расходы / Совокупные расходы,
%
|1
|Pakistan National Bank-Baku
|98,36
|2
|Nakhchivanbank
|91,56
|3
|Expressbank
|82,82
|4
|AFB Bank
|82,66
|5
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|79,24
|6
|Ziraat Bank Azerbaijan
|67,46
|7
|Unibank
|64,85
|8
|Rabitabank
|63,30
|9
|Kapital Bank
|63,00
|10
|Silkway Bank
|62,83
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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