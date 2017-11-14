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    Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных расходов (TOП-10)

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных расходов в структуре совокупных доходов за январь-сентябрь 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу непроцентных расходов в структуре совокупных расходов (TOП-10):

    Банки Непроцентные расходы / Совокупные расходы,
    %
    1 Pakistan National Bank-Baku 98,36
    2 Nakhchivanbank 91,56
    3 Expressbank 82,82
    4 AFB Bank 82,66
    5 YapiKredi Bank Azerbaijan 79,24
    6 Ziraat Bank Azerbaijan 67,46
    7 Unibank 64,85
    8 Rabitabank 63,30
    9 Kapital Bank 63,00
    10 Silkway Bank 62,83

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