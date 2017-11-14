Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных расходов (TOП-10)

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных расходов в структуре совокупных доходов за январь-сентябрь 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу непроцентных расходов в структуре совокупных расходов (TOП-10):

№ Банки Непроцентные расходы / Совокупные расходы,

% 1 Pakistan National Bank-Baku 98,36 2 Nakhchivanbank 91,56 3 Expressbank 82,82 4 AFB Bank 82,66 5 YapiKredi Bank Azerbaijan 79,24 6 Ziraat Bank Azerbaijan 67,46 7 Unibank 64,85 8 Rabitabank 63,30 9 Kapital Bank 63,00 10 Silkway Bank 62,83

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