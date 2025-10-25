Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Рэнкинг банков Азербайджана по сумме процентных доходов (январь-сентябрь, 2025)

    Финансы
    • 25 октября, 2025
    • 14:40
    Рэнкинг банков Азербайджана по сумме процентных доходов (январь-сентябрь, 2025)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по сумме процентных доходов за январь-сентябрь этого года:

    Банки

    Процентных доходы банка (в млн манатах)

    Годовая динамика процентных доходов банка

    1

    Kapital Bank

    874,721

    42,2%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    805,611

    20,6%

    3

    PASHA Bank

    396,724

    10,4%

    4

    Bank Respublika

    217,737

    26,1%

    5

    Access Bank

    187,149

    13,2%

    6

    Unibank

    183,597

    6,7%

    7

    Xalq Bank

    164,968

    20,9%

    8

    Yelo Bank

    130,795

    15,9%

    9

    Bank of Baku

    129,193

    14,7%

    10

    Rabitabank

    99,480

    18,7%

    11

    Azer-Turk Bank

    97,410

    27,1%

    12

    Turan Bank

    75,109

    12,7%

    13

    Express Bank

    60,657

    22,2%

    14

    Ziraat Bank Azerbaijan

    56,275

    43,1%

    15

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    37,304

    16,3%

    16

    Bank VTB Azerbaijan

    31,081

    31,6%

    17

    Azerbaijan Industry Bank

    28,692

    6,8%

    18

    Premium Bank

    27,442

    13,3%

    19

    Bank BTB

    24,445

    5,0%

    20

    AFB Bank

    17,247

    1,6%

    21

    Bank Eurasia

    12,205

    -0,1%

    22

    Bank Melli Iran-Baku

    4,297

    15,4%
    Банки Азербайджана Процентных доходы ренкинг
    Azərbaycandakı bankların faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)

