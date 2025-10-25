Рэнкинг банков Азербайджана по сумме процентных доходов (январь-сентябрь, 2025)
- 25 октября, 2025
- 14:40
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по сумме процентных доходов за январь-сентябрь этого года:
|
№
|
Банки
|
Процентных доходы банка (в млн манатах)
|
Годовая динамика процентных доходов банка
|
1
|
Kapital Bank
|
874,721
|
42,2%
|
2
|
International Bank of Azerbaijan
|
805,611
|
20,6%
|
3
|
PASHA Bank
|
396,724
|
10,4%
|
4
|
Bank Respublika
|
217,737
|
26,1%
|
5
|
Access Bank
|
187,149
|
13,2%
|
6
|
Unibank
|
183,597
|
6,7%
|
7
|
Xalq Bank
|
164,968
|
20,9%
|
8
|
Yelo Bank
|
130,795
|
15,9%
|
9
|
Bank of Baku
|
129,193
|
14,7%
|
10
|
Rabitabank
|
99,480
|
18,7%
|
11
|
Azer-Turk Bank
|
97,410
|
27,1%
|
12
|
Turan Bank
|
75,109
|
12,7%
|
13
|
Express Bank
|
60,657
|
22,2%
|
14
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
56,275
|
43,1%
|
15
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
37,304
|
16,3%
|
16
|
Bank VTB Azerbaijan
|
31,081
|
31,6%
|
17
|
Azerbaijan Industry Bank
|
28,692
|
6,8%
|
18
|
Premium Bank
|
27,442
|
13,3%
|
19
|
Bank BTB
|
24,445
|
5,0%
|
20
|
AFB Bank
|
17,247
|
1,6%
|
21
|
Bank Eurasia
|
12,205
|
-0,1%
|
22
|
Bank Melli Iran-Baku
|
4,297
|
15,4%