    Рэнкинг банков Азербайджана по сумме операционных доходов (январь-сентябрь, 2025)

    Финансы
    • 25 октября, 2025
    • 14:20
    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по сумме операционных доходов за январь-сентябрь этого года:

    Банки

    Операционные

    доходы банка

    (в млн манатах)

    Годовая динамика

    операционных доходов банка

    1

    Kapital Bank

    1 338,278

    26,6%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    1 132,099

    26,3%

    3

    PASHA Bank

    597,300

    7,8%

    4

    Unibank

    277,253

    7,8%

    5

    Bank Respublika

    247,946

    23,5%

    6

    Xalq Bank

    204,779

    21,5%

    7

    Access Bank

    200,408

    11,9%

    8

    Bank of Baku

    144,317

    14,9%

    9

    Yelo Bank

    142,759

    4,0%

    10

    Rabitabank

    134,438

    7,6%

    11

    Azer-Turk Bank

    125,325

    17,7%

    12

    Turan Bank

    92,341

    13,4%

    13

    Ziraat Bank Azerbaijan

    75,175

    41,8%

    14

    Express Bank

    75,062

    15,6%

    15

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    58,340

    14,4%

    16

    Bank VTB Azerbaijan

    42,469

    27,0%

    17

    Azerbaijan Industry Bank

    40,383

    5,2%

    18

    Premium Bank

    39,228

    6,1%

    19

    Bank BTB

    30,120

    9,3%

    20

    AFB Bank

    24,119

    2,5%

    21

    Bank Eurasia

    14,434

    3,5%

    22

    Bank Melli Iran-Baku

    4,522

    19,0%
    Azərbaycandakı bankların əməliyyat gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)

