Рэнкинг банков Азербайджана по сумме операционных доходов (январь-сентябрь, 2025)
- 25 октября, 2025
- 14:20
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по сумме операционных доходов за январь-сентябрь этого года:
|
№
|
Банки
|
Операционные
доходы банка
(в млн манатах)
|
Годовая динамика
операционных доходов банка
|
1
|
Kapital Bank
|
1 338,278
|
26,6%
|
2
|
International Bank of Azerbaijan
|
1 132,099
|
26,3%
|
3
|
PASHA Bank
|
597,300
|
7,8%
|
4
|
Unibank
|
277,253
|
7,8%
|
5
|
Bank Respublika
|
247,946
|
23,5%
|
6
|
Xalq Bank
|
204,779
|
21,5%
|
7
|
Access Bank
|
200,408
|
11,9%
|
8
|
Bank of Baku
|
144,317
|
14,9%
|
9
|
Yelo Bank
|
142,759
|
4,0%
|
10
|
Rabitabank
|
134,438
|
7,6%
|
11
|
Azer-Turk Bank
|
125,325
|
17,7%
|
12
|
Turan Bank
|
92,341
|
13,4%
|
13
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
75,175
|
41,8%
|
14
|
Express Bank
|
75,062
|
15,6%
|
15
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
58,340
|
14,4%
|
16
|
Bank VTB Azerbaijan
|
42,469
|
27,0%
|
17
|
Azerbaijan Industry Bank
|
40,383
|
5,2%
|
18
|
Premium Bank
|
39,228
|
6,1%
|
19
|
Bank BTB
|
30,120
|
9,3%
|
20
|
AFB Bank
|
24,119
|
2,5%
|
21
|
Bank Eurasia
|
14,434
|
3,5%
|
22
|
Bank Melli Iran-Baku
|
4,522
|
19,0%