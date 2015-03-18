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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по рентабельности кредитного портфеля (TOP-10)

    Report подготовил рэнкинг банков Азербайджана по рентабельности кредитов

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по рентабельности кредитного портфеля за 2014 год.

    Ниже представлена первая десятка банков по рентабельности кредитов (соотношение прибыли к кредитному портфелю в %) (TOP-10):

    Банки Прибыль/Кредитный портфель(%)
    1 Bank of Baku 10,10
    2 KapitalBank 7,28
    3 Expressbank 7,12
    4 Unibank 6,83
    5 Accessbank 6,23
    6 Pasha Bank 5,96
    7 ASB Bank 4,35
    8 Bank Respublika 3,63
    9 Amrahbank 3,55
    10 Turanbank 2,49

    *Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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